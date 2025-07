Cinéma en plein air à Savignac de Duras Paddington au Pérou à 22h Savignac-de-Duras

Cinéma en plein air à Savignac de Duras Paddington au Pérou à 22h Savignac-de-Duras vendredi 18 juillet 2025.

Sur la place devant la salle des fêtes Savignac-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

En partenariat avec la municipalité de Savignac de Duras, vivre à Savignac, écran Livradais, cinéma l’Utopie et l’office culturel du Pays de Duras séance cinéma !

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

En cas d’intempéries, rendez-vous à la salle des fêtes. .

Sur la place devant la salle des fêtes Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 23 86

