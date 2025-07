Cinéma en plein air Animation Juicq

Cinéma en plein air Animation Juicq vendredi 19 septembre 2025.

Cinéma en plein air Animation

Place de la mairie Juicq Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19

A partager en famille et entre amis.

Au programme

A partir de 18h00 Concerts Jeux en bois Buvette et Restauration sur place Crêpes Popcorn

Place de la mairie Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 52 39 32

English :

To share with family and friends.

Program:

From 6:00 pm: Concerts ? Wooden games ? Refreshment bar and on-site catering Pancakes ? Popcorn

German :

Mit der Familie und Freunden teilen.

Auf dem Programm stehen

Ab 18:00 Uhr: Konzerte ? Spiele aus Holz ? Getränke und Speisen vor Ort Crêpes ? Popcorn

Italiano :

Da condividere con la famiglia e gli amici.

In programma:

Dalle 18.00: Concerti ? Giochi in legno ? Rinfresco e cibo in loco Frittelle ? Popcorn

Espanol :

Para compartir con la familia y los amigos.

En el programa:

A partir de las 18.00 h: Conciertos ? Juegos de madera ? Refrescos y comida in situ Tortitas ? Palomitas de maíz

L’événement Cinéma en plein air Animation Juicq a été mis à jour le 2025-07-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme