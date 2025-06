Cinéma en plein air, Astérix et Obélix mission Cléopâtre – Rue de Lavaud La Souterraine 25 juin 2025 22:00

Gratuit

Début : 2025-06-25 22:00:00

2025-06-25

Astérix et Obélix mission Cléopâtre en projection gratuite au jardin public à 22h.

Une autre façon d’apprécier le cinéma, un repli vers l’Eden reste possible en cas de mauvais temps.

pop corn et même plus! .

Rue de Lavaud Jardin Public

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 08 32

