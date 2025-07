Cinéma en plein air au Château de Carel Route de Falaise Saint-Pierre-en-Auge

Route de Falaise Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

Venez assister en plein air à la diffusion du film Le Chant du loup dans l’enceinte prestigieuse du château de Carel.

Ouverture du site à 20h, visites guidées des extérieurs à 20h15 et 21h, film à 22h10.

Restauration, chaises fournies.

Apportez votre pique-nique et une petite laine!

Route de Falaise Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 6 26 47 03 58 chateaudecarel@sfr.fr

English : Cinéma en plein air au Château de Carel

Come and enjoy an open-air screening of the film Le Chant du loup at the prestigious Château de Carel.

Site opens at 8pm, guided tours of exteriors at 8:15pm and 9pm, film at 10:10pm.

Catering, chairs provided.

Bring your picnic and a little wool!

German : Cinéma en plein air au Château de Carel

Erleben Sie unter freiem Himmel die Ausstrahlung des Films Le Chant du loup auf dem prestigeträchtigen Gelände des Château de Carel.

Öffnung der Anlage um 20 Uhr, Führungen durch die Außenanlagen um 20.15 und 21 Uhr, Film um 22.10 Uhr.

Verpflegung, Stühle werden bereitgestellt.

Bringen Sie Ihr Picknick und eine Wolldecke mit!

Italiano :

Venite a godervi la proiezione all’aperto del film Le Chant du loup nel prestigioso parco del Château de Carel.

Apertura del sito alle 20.00, visite guidate degli esterni alle 20.15 e alle 21.00, film alle 22.10.

Catering e sedie a disposizione.

Portate il vostro picnic e un po’ di lana!

Espanol :

Disfrute de una proyección al aire libre de la película Le Chant du loup en el prestigioso recinto del castillo de Carel.

Apertura del recinto a las 20:00 h, visitas guiadas del exterior a las 20:15 h y a las 21:00 h, película a las 22:10 h.

Servicio de catering y sillas.

Traiga su picnic y un poco de lana

