CINÉMA EN PLEIN AIR AVEC LE FILM DE LA COMÉDIE FRANҪAISE Estagel
mercredi 12 août 2026 · Estagel
Informations pratiques
Estagel
CINÉMA EN PLEIN AIR AVEC LE FILM DE LA COMÉDIE FRANҪAISE
Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez-vous détendre devant une séance de cinéma plein air offert par la municipalité.
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Rue Camille Desmoulins Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32
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English :
Come relax and enjoy an outdoor movie screening hosted by the city.
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR AVEC LE FILM DE LA COMÉDIE FRANҪAISE Estagel a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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