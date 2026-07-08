Informations pratiques

Estagel

CINÉMA EN PLEIN AIR AVEC LE FILM DE LA COMÉDIE FRANҪAISE

Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez-vous détendre devant une séance de cinéma plein air offert par la municipalité.

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Rue Camille Desmoulins Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

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English :

Come relax and enjoy an outdoor movie screening hosted by the city.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR AVEC LE FILM DE LA COMÉDIE FRANҪAISE Estagel a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME