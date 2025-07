Cinéma en plein air Avignon de Johann Dionnet Place de l’Église Tuffalun

Cinéma en plein air Avignon de Johann Dionnet

Place de l’Église Louerre Tuffalun Maine-et-Loire

Début : 2025-07-15 21:30:00

Cet été, installez-vous confortablement sous le ciel étoilé pour une projection en plein air ! Nous vous invitons à découvrir une comédie qui plonge dans les coulisses du Festival d’Avignon.

« Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! »

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 15 juillet 2025 à partir de 21h30. .

Place de l’Église Louerre Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

This summer, make yourself comfortable under the starry sky for an open-air screening! We invite you to discover a comedy that goes behind the scenes at the Festival d?Avignon.

German :

Machen Sie es sich diesen Sommer unter dem Sternenhimmel gemütlich und genießen Sie eine Filmvorführung unter freiem Himmel! Wir laden Sie ein, eine Komödie zu entdecken, die hinter die Kulissen des Festival d’Avignon blickt.

Italiano :

Quest’estate, mettetevi comodi sotto il cielo stellato per una proiezione all’aperto! Vi invitiamo a scoprire una commedia che va dietro le quinte del Festival d’Avignone.

Espanol :

Este verano, póngase cómodo bajo el cielo estrellado para asistir a una proyección al aire libre Le invitamos a descubrir una comedia que se desarrolla entre bastidores en el Festival de Aviñón.

