CINEMA EN PLEIN AIR Bédarieux 12 août 2025 07:00

Hérault

CINEMA EN PLEIN AIR Bédarieux Hérault

Film « Asterix et Obélix l’Empire du milieu » (2023) 22h Parc Pierre Rabhi

En collaboration avec le cinéma Jean-Claude Carrière

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire découvrir une ambiance de projection insolite sous les étoiles. A Bédarieux, le cinéma investit le parc Pierre Rabhi pour trois soirées en plein air. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance nocturne !

En cas d’intempéries, la projection se tiendra au cinéma Jean-Claude Carrière. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

Film « Asterix and Obelix: The Middle Kingdom » (2023) 10pm Parc Pierre Rabhi

In collaboration with Jean-Claude Carrière cinema

German :

Film « Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte » (2023) 22 Uhr Parc Pierre Rabhi

In Zusammenarbeit mit dem Kino Jean-Claude Carrière

Italiano :

Film « Asterix e Obelix: il regno di mezzo » (2023) ore 22.00 Parco Pierre Rabhi

In collaborazione con il cinema Jean-Claude Carrière

Espanol :

Película « Astérix y Obélix: El Imperio del Medio » (2023) 22:00 h Parque Pierre Rabhi

En colaboración con el cine Jean-Claude Carrière

