Cinéma en plein air Bignan
Cinéma en plein air Bignan samedi 20 septembre 2025.
Cinéma en plein air
Stade Bignan Morbihan
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Le Conseil Municipal des Enfants de Bignan organise sa toute première séance de cinéma en plein air !
Le film projeté sera L’École buissonnière (durée 2h).
Entrée 2 € Gratuit pour les moins de 6 ans. Tous les bénéfices seront reversés à la Virade de l’Espoir, en soutien à la lutte contre la mucoviscidose. .
Stade Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27
