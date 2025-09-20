Cinéma en plein air Bignan

Le Conseil Municipal des Enfants de Bignan organise sa toute première séance de cinéma en plein air !

Le film projeté sera L’École buissonnière (durée 2h).

Entrée 2 € Gratuit pour les moins de 6 ans. Tous les bénéfices seront reversés à la Virade de l’Espoir, en soutien à la lutte contre la mucoviscidose. .

Stade Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27

