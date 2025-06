CINEMA EN PLEIN AIR BIS REPETITA Théâtre antique Jublains 5 juillet 2025 22:30

Mayenne

CINEMA EN PLEIN AIR BIS REPETITA Théâtre antique 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Début : 2025-07-05 22:30:00

2025-07-05

Comme chaque année, le théâtre antique de Jublains sert d’écrin à une projection cinématographique en plein air et retrouve ainsi sa fonction de lieu de spectacle.

Bis Repetita

De Emilie Noblet / 2024 / France / 1h31/ Comédie

Delphine, prof de lettres désabusée, a un deal bien rôdé avec ses élèves ils lui fichent une paix royale, elle leur distribue des 19/20. Mais la combine se retourne contre elle quand ses excellents résultats (fictifs) propulsent sa classe au championnat du monde de latin, à Naples. Comble du cauchemar, c’est le neveu très zélé de la Proviseure qui est choisi comme accompagnateur. Pour sauver l’option latin, et surtout sa situation confortable, Delphine ne voit qu’une solution tricher !

Repli salle polyvalente .

Théâtre antique 13 Rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

As every year, the ancient theater of Jublains is the setting for an open-air film projection, returning to its role as a performance venue.

German :

Wie jedes Jahr dient das antike Theater von Jublains als Kulisse für eine Filmvorführung unter freiem Himmel und kehrt so zu seiner Funktion als Veranstaltungsort zurück.

Italiano :

Come ogni anno, l’antico teatro di Jublains è teatro di una proiezione cinematografica all’aperto, tornando al suo antico ruolo di luogo di spettacolo.

Espanol :

Como cada año, el antiguo teatro de Jublains será el escenario de una proyección de cine al aire libre, volviendo a su antigua función de lugar de espectáculos.

