Cinéma en plein air Biscuit, le chien fantastique Parc de la mairie Mauriac vendredi 3 juillet 2026.

Mauriac

Cinéma en plein air Biscuit, le chien fantastique

Parc de la mairie 1 Le Vieux Bourg Mauriac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Pour clôturer cette année scolaire, avec Les parents mènent la barque et pour fêter l’arrivée des vacances d’été, rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air dans le parc de la mairie de Mauriac. Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis autour du film Biscuit, le chien fantastique . Il y aura également une structure gonflable pour les enfants et des food truck et buvette pour se restaurer. Entrée libre, ouvert à tous. .

Parc de la mairie 1 Le Vieux Bourg Mauriac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 52

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English : Cinéma en plein air Biscuit, le chien fantastique

L’événement Cinéma en plein air Biscuit, le chien fantastique Mauriac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers