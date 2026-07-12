AGENDA · Ainhoa
Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa
dimanche 23 août 2026 · Ainhoa
Informations pratiques
Ainhoa
Cinéma en plein air Biskarsoro
Place du Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Film en basque, sous-titré en français. A la tombée de la nuit, sur la place du fronton. .
Place du Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
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English : Cinéma en plein air Biskarsoro
L’événement Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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