Informations pratiques

Ainhoa

Cinéma en plein air Biskarsoro

Place du Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 22:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Film en basque, sous-titré en français. A la tombée de la nuit, sur la place du fronton. .

Place du Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99

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English : Cinéma en plein air Biskarsoro

L’événement Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque