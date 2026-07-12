UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ainhoa

Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa

dimanche 23 août 2026 · Ainhoa

Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Place du Fronton
Ville
64250 Ainhoa
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ainhoa

Cinéma en plein air Biskarsoro

Place du Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Film en basque, sous-titré en français. A la tombée de la nuit, sur la place du fronton.   .

Place du Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air Biskarsoro

L’événement Cinéma en plein air Biskarsoro Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques)