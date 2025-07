Cinéma en plein air Brantôme en Périgord

Cinéma en plein air Brantôme en Périgord mardi 22 juillet 2025.

Cinéma en plein air

Cour de l’Abbaye Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 22:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Cinéma en plein air dans la cour de l’abbaye.

Repli en cas de mauvais temps à la salle du dolmen.

Cinéma en plein air dans la cour de l’abbaye.

Repli en cas de mauvais temps à la salle du dolmen. .

Cour de l’Abbaye Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21

English : Cinéma en plein air « Elio » (Disney)

Open-air cinema in the abbey courtyard.

In case of bad weather, the dolmen hall will be the venue.

German : Cinéma en plein air

Freiluftkino im Innenhof der Abtei.

Ausweichen bei schlechtem Wetter in den Saal des Dolmen.

Italiano :

Cinema all’aperto nel cortile dell’abbazia.

In caso di maltempo, la sala dei dolmen sarà utilizzata come riserva.

Espanol : Cinéma en plein air « Elio » (Disney)

Cine al aire libre en el patio de la abadía.

En caso de mal tiempo, se utilizará la sala del dolmen como reserva.

L’événement Cinéma en plein air Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-05-30 par Val de Dronne