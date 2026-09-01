Cinéma en plein air Cauvicourt
samedi 12 septembre 2026 · Cauvicourt
Informations pratiques
Cauvicourt
Cinéma en plein air
Terrain de la Salle polyvalente Cauvicourt Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Cinéma en plein air
Le CMJ est heureux de vous inviter à la 3ᵉ édition du Cinéma Plein Air le samedi 12 septembre à 19h à la salle polyvalente de Cauvicourt
Cette année, venez partager un moment en famille ou entre amis autour du film d’animation Migration , une aventure drôle et touchante signée par les créateurs des Minions.
Avant la projection, profitez d’un moment convivial grâce à nos partenaires
HAY ça sent bon ici
LADY PIZZA
Le Bistrothé
Une belle soirée placée sous le signe du partage, de la convivialité et du cinéma, portée avec enthousiasme par le CMJ de Cauvicourt. .
Terrain de la Salle polyvalente Cauvicourt 14190 Calvados Normandie +33 2 31 78 17 60
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English : Cinéma en plein air
Open-air cinema
L’événement Cinéma en plein air Cauvicourt a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande