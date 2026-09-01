Informations pratiques

Cauvicourt

Cinéma en plein air

Terrain de la Salle polyvalente Cauvicourt Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cinéma en plein air

Le CMJ est heureux de vous inviter à la 3ᵉ édition du Cinéma Plein Air le samedi 12 septembre à 19h à la salle polyvalente de Cauvicourt

Cette année, venez partager un moment en famille ou entre amis autour du film d’animation Migration , une aventure drôle et touchante signée par les créateurs des Minions.

Avant la projection, profitez d’un moment convivial grâce à nos partenaires

HAY ça sent bon ici

LADY PIZZA

Le Bistrothé

Une belle soirée placée sous le signe du partage, de la convivialité et du cinéma, portée avec enthousiasme par le CMJ de Cauvicourt. .

Terrain de la Salle polyvalente Cauvicourt 14190 Calvados Normandie +33 2 31 78 17 60

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English : Cinéma en plein air

Open-air cinema

L’événement Cinéma en plein air Cauvicourt a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande