Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers Sonnac
Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers Sonnac dimanche 12 juillet 2026.
Sonnac
Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers
Sonnac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Synopsis
C’est la crise, tout s’arrête plus d’eau, plus d’électricité, plus de réseau… Stanislas, homme d’affaire parisien, perd tout y compris sa fortune.
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Sonnac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 60 00 sonnac.mairie17@wanadoo.fr
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L’événement Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers Sonnac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge