Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers Sonnac dimanche 12 juillet 2026.

Sonnac

Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers

Sonnac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Synopsis

C’est la crise, tout s’arrête plus d’eau, plus d’électricité, plus de réseau… Stanislas, homme d’affaire parisien, perd tout y compris sa fortune.

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Sonnac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 60 00 sonnac.mairie17@wanadoo.fr

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L’événement Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers Sonnac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge