Cinéma en plein air Champniers-et-Reilhac
Cinéma en plein air Champniers-et-Reilhac samedi 1 août 2026.
Champniers-et-Reilhac
Cinéma en plein air
Boulodrome Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Projection de Vaiana, la légende du bout du monde .
Boulodrome Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Champniers-et-Reilhac (Dordogne)
- Danse Afro contemporaine Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 23 juin 2026
- Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 23 juin 2026
- Marché de pays Champniers-et-Reilhac 30 juin 2026
- Danse Afro contemporaine Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 7 juillet 2026
- Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 7 juillet 2026