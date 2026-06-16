Champniers-et-Reilhac

Cinéma en plein air

Boulodrome Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Projection de Vaiana, la légende du bout du monde .

Boulodrome Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin