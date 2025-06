Cinéma en plein air Châtenois 22 août 2025 20:00

Bas-Rhin

Cinéma en plein air Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Buvette et restauration puis projection d’un film en plein air à la tombée de la nuit.

Cinéma en plein air à partir de 20h avec la projection du film Gran Turismo à la tombée de la nuit.

Buvette et stand de restauration sur place pop corn et Marie de Ma Chouette Crêperie avec vente de crêpes salées et sucrées.

Des bancs seront installés mais n’hésitez pas à ramener vos chaises pour davantage de confort !

En cas d’intempéries, une solution de repli à l’Espace les Tisserands est prévue. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr

English :

Refreshments and food, followed by an open-air film at dusk.

German :

Getränke und Essen und anschließend eine Filmvorführung unter freiem Himmel bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

Rinfresco e cibo, seguito da un film all’aperto al tramonto.

Espanol :

Refrescos y comida, seguidos de una película al aire libre al anochecer.

