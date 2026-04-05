CINÉMA EN PLEIN AIR Compostelle marché pour se sauver Terrain de Sport Nanton

Nanton

CINÉMA EN PLEIN AIR Compostelle marché pour se sauver

Terrain de Sport Le bourg Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Amis du Nantonnais vous invitent à vivre une expérience conviviale et chaleureuse lors d’une séance de cinéma en plein air le samedi 4 juillet à 22h00 sur le terrain de sport de Nanton.

Installez-vous confortablement sous le ciel d’été, en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par la magie du grand écran dans un cadre exceptionnel. Une belle occasion de partager un moment de détente, de découverte et d’émotion au cœur de notre village.

Tarif unique 5 € la séance

Ce film sensible et inspirant raconte l’histoire de Clara, une femme en quête de renouveau qui décide d’entreprendre le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au fil des kilomètres, des rencontres et des épreuves, ce voyage devient bien plus qu’une simple randonnée c’est une véritable aventure humaine et intérieure.

Porté par l’interprétation touchante de Alexandra Lamy, le film explore avec justesse les thèmes de la reconstruction personnelle, du dépassement de soi, du lien entre les générations et de la force des rencontres. Aux côtés d’un jeune compagnon de route, les personnages apprennent à avancer ensemble, à se comprendre et à trouver un nouvel équilibre.

Entre paysages magnifiques, émotions sincères et moments de légèreté, Compostelle, marcher pour se sauver est une ode à l’espoir et à la résilience qui saura toucher tous les publics.

N’oubliez pas d’apporter votre chaise ou votre couverture pour profiter pleinement de la projection !

En cas de pluie, une solution de repli est prévue afin de maintenir la séance. .

Terrain de Sport Le bourg Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 amicaledesnantonnais71@gmail.com

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English : CINÉMA EN PLEIN AIR Compostelle marché pour se sauver

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Compostelle marché pour se sauver Nanton a été mis à jour le 2026-06-12 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne