Cinéma en plein air « Dans un vent d'été » Crozant
Crozant Creuse
2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Le samedi 13 septembre à partir de 20h30, soirée de cinéma plein air, sur l’esplanade de Chopeline à Crozant face à la forteresse, avec » Dans un vent d’été », une fiction réalisée par le berrichon Maxime Dollo, où apparaît la forteresse !
Une 100aine de transat sera à votre disposition (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Participation libre .
CHOPELINE Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 10 42
