Cinéma en plein air « Dans un vent d’été »

CHOPELINE Crozant Creuse

Le samedi 13 septembre à partir de 20h30, soirée de cinéma plein air, sur l’esplanade de Chopeline à Crozant face à la forteresse, avec » Dans un vent d’été », une fiction réalisée par le berrichon Maxime Dollo, où apparaît la forteresse !

Une 100aine de transat sera à votre disposition (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.

Participation libre .

CHOPELINE Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 10 42

