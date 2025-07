Cinéma en plein air Dragon de Dean Deblois Place du Fort La Motte-Chalancon

Cinéma en plein air Dragon de Dean Deblois Place du Fort La Motte-Chalancon jeudi 31 juillet 2025.

Cinéma en plein air Dragon de Dean Deblois

Place du Fort Jardin La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : Jeudi 2025-07-31 22:00:00

2025-07-31

Venez vous laisser enchanter par le film dragon dans le merveilleux cadre du jardin du fort en plein air, n’oubliez pas le petit pull les soirées peuvent être fraîches !

Place du Fort Jardin La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr

English :

Come and let yourself be enchanted by the dragon film in the wonderful setting of the fort’s open-air garden. Don’t forget your sweater evenings can be chilly!

German :

Lassen Sie sich vom Drachenfilm in der wunderbaren Umgebung des Gartens des Forts im Freien verzaubern. Vergessen Sie nicht den kleinen Pullover, die Abende können kühl werden!

Italiano :

Venite a lasciarvi incantare dal film sui draghi nella meravigliosa cornice del giardino all’aperto del forte. Non dimenticate il maglione perché le serate possono essere fredde!

Espanol :

Ven y déjate hechizar por la película del dragón en el maravilloso marco del jardín al aire libre del fuerte. No olvides tu jersey, ¡porque las noches pueden ser frescas!

