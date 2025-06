Cinéma en plein air Dragons Parc de la Marie Ribérac 11 juillet 2025 21:30

Dordogne

Cinéma en plein air Dragons Parc de la Marie 7 rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac Dordogne

Début : 2025-07-11 21:30:00

2025-07-11

Cinéma en plein air, Séance payante

Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.

Début des séances à la tombée de la nuit (22h ou 21h30 après le 15 août).

En cas de mauvais temps, une salle de repli est prévue sur place ou à proximité.

Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .

Parc de la Marie 7 rue des Mobiles de Coulmiers

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Cinéma en plein air Dragons

Open-air cinema, ticket sales

You can reserve your tickets online or buy them on site.

Sessions start at dusk (10 pm or 9:30 pm after August 15).

In case of bad weather, a back-up room is available on site or nearby.

In most cases, seating is available on site

German : Cinéma en plein air Dragons

Freiluftkino, Kostenpflichtige Sitzung

Sie können Ihre Plätze online reservieren oder vor Ort kaufen.

Beginn der Vorführungen bei Einbruch der Dunkelheit (22 Uhr oder 21:30 Uhr nach dem 15. August).

Bei schlechtem Wetter wird ein Ausweichraum vor Ort oder in der Nähe bereitgestellt.

In den meisten Fällen sind Sitzgelegenheiten

Italiano :

Cinema all’aperto, Ingresso a pagamento

È possibile prenotare i biglietti online o acquistarli al cinema.

Le sessioni iniziano al tramonto (22.00 o 21.30 dopo il 15 agosto).

In caso di maltempo, è disponibile un luogo alternativo in loco o nelle vicinanze.

Nella maggior parte dei casi saranno disponibili posti a sedere

Espanol : Cinéma en plein air Dragons

Cine al aire libre, Entrada de pago

Puede reservar sus entradas en línea o comprarlas en el cine.

Las sesiones comienzan al anochecer (22:00 o 21:30 después del 15 de agosto).

En caso de mal tiempo, existe un lugar alternativo in situ o en las inmediaciones.

En la mayoría de los casos, habrá asientos disponibles

L’événement Cinéma en plein air Dragons Ribérac a été mis à jour le 2025-06-25 par Val de Dronne