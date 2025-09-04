Cinéma en plein air du Palais Galliera : l’univers de Rick Owens à l’écran Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris Paris
Cinéma en plein air du Palais Galliera : l’univers de Rick Owens à l’écran Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris Paris jeudi 4 septembre 2025.
Pendant trois jours, le musée
met à l’honneur une sélection de films emblématiques chers au créateur Rick
Owens : Queendom, un
documentaire sur l’artiste queer russe Gena Marvin (2025), Le Chat
noir, un film d’épouvante hollywoodien des années 30 et l’iconique
The Rocky Horror Picture Show, la
comédie d’épouvante qui célèbre la culture queer (1975)
La soirée débute par une visite
libre de l’exposition, de chaque séance sera précédée par la présentation
du film par un.e spécialiste.
En cas d’annulation pour intempéries, la projection sera automatiquement remboursée
Une programmation signée Rick Owens
QUEENDOM
Jeudi 4 septembre,
21h30
(2025 – 1h38) VOSTFR
Documentaire réalisé par Agniia Galdanova avec Gena
Marvin
En Russie, l’artiste queer de 21 ans Gena Marvin se met en
scène dans des performances qui semblent venir d’une autre planète,
dérangeant la croisade anti-LGBTQIA+ menée par Vladimir Poutine depuis des
années. Face à un quotidien sinistre de plus en plus répressif, son
esthétique radicale devient alors politique, brouillant les frontières
entre identité, art et activisme.
LE CHAT
NOIR
Vendredi 5 septembre
2025
(1932 -1h05) VOSTFR
Film d’épouvante réalisé par Edgar G. Ulmer avec Boris
Karloff et Bela Lugos, adapté de la nouvelle d’Edgar Allan Poe
Récemment mariés, Joan et Peter partent en voyage de noces en
Hongrie. Sur leur chemin, ils rencontrent Vitus Verdegast, un docteur
rescapé d’un camp de prisonnier en Russie, qui doit retrouver un vieil ami.
Après quelques mésaventures, le couple doit faire une halte forcée au
château de l’ami de Verdegast, Hjalmar Poelzig. Son immense demeure est
particulièrement impressionnante. Poelzig, architecte célèbre, vit entouré
de chats noirs et revient de plus en plus inquiétant…
THE ROCKY
HORROR PICTURE SHOW
Samedi 6 septembre 2025
(1975 -1h40) VOSTFR (interdit
aux moins de 12 ans)
Comédie
d’épouvante réalisée par Jim Sharman avec Tim Curry, Susan
Sarandon et Barry Bostwick, d’après la comédie musicale de Richard O’Brien.
Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, jeunes fiancés,
tombe en panne. Obligés de se réfugier dans le mystérieux château du Dr
Frank-N-Furter, ils font la rencontre de ses occupants déjantés qui se
livrent à de bien étranges expériences…
Pour la quatrième année consécutive, la cour d’honneur du Palais Galliera se transforme en salle de cinéma en plein air pour ravir les passionnés de mode et de septième art. Rick Owens célèbre son univers à travers cette programmation imaginée pour le Palais Galliera.
Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 06 septembre 2025 :
payant
Le billet comprend un accès à l’exposition Rick Owens, Temple of Love, ainsi que la projection d’un film.
> 17€ (tarif plein)
> 15€ (tarif réduit)
> 8€ pour les bénéficiaires d’une gratuité (carte Paris Musées, carte ICOM, moins de 18 ans…)
Pas de vente sur place.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris 14 Avenue du Président Wilson 75016 Paris
