Cinéma en plein air du Palais Galliera : l’univers de Rick Owens à l’écran Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris Paris

Cinéma en plein air du Palais Galliera : l’univers de Rick Owens à l’écran Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris Paris jeudi 4 septembre 2025.

Pendant trois jours, le musée

met à l’honneur une sélection de films emblématiques chers au créateur Rick

Owens : Queendom, un

documentaire sur l’artiste queer russe Gena Marvin (2025), Le Chat

noir, un film d’épouvante hollywoodien des années 30 et l’iconique

The Rocky Horror Picture Show, la

comédie d’épouvante qui célèbre la culture queer (1975)

La soirée débute par une visite

libre de l’exposition, de chaque séance sera précédée par la présentation

du film par un.e spécialiste.

En cas d’annulation pour intempéries, la projection sera automatiquement remboursée

Une programmation signée Rick Owens

QUEENDOM



Jeudi 4 septembre,

21h30

(2025 – 1h38) VOSTFR



Documentaire réalisé par Agniia Galdanova avec Gena

Marvin

En Russie, l’artiste queer de 21 ans Gena Marvin se met en

scène dans des performances qui semblent venir d’une autre planète,

dérangeant la croisade anti-LGBTQIA+ menée par Vladimir Poutine depuis des

années. Face à un quotidien sinistre de plus en plus répressif, son

esthétique radicale devient alors politique, brouillant les frontières

entre identité, art et activisme.

LE CHAT

NOIR

Vendredi 5 septembre

2025

(1932 -1h05) VOSTFR

Film d’épouvante réalisé par Edgar G. Ulmer avec Boris

Karloff et Bela Lugos, adapté de la nouvelle d’Edgar Allan Poe

Récemment mariés, Joan et Peter partent en voyage de noces en

Hongrie. Sur leur chemin, ils rencontrent Vitus Verdegast, un docteur

rescapé d’un camp de prisonnier en Russie, qui doit retrouver un vieil ami.

Après quelques mésaventures, le couple doit faire une halte forcée au

château de l’ami de Verdegast, Hjalmar Poelzig. Son immense demeure est

particulièrement impressionnante. Poelzig, architecte célèbre, vit entouré

de chats noirs et revient de plus en plus inquiétant…

THE ROCKY

HORROR PICTURE SHOW

Samedi 6 septembre 2025

(1975 -1h40) VOSTFR (interdit

aux moins de 12 ans)

Comédie

d’épouvante réalisée par Jim Sharman avec Tim Curry, Susan

Sarandon et Barry Bostwick, d’après la comédie musicale de Richard O’Brien.

Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, jeunes fiancés,

tombe en panne. Obligés de se réfugier dans le mystérieux château du Dr

Frank-N-Furter, ils font la rencontre de ses occupants déjantés qui se

livrent à de bien étranges expériences…

Pour la quatrième année consécutive, la cour d’honneur du Palais Galliera se transforme en salle de cinéma en plein air pour ravir les passionnés de mode et de septième art. Rick Owens célèbre son univers à travers cette programmation imaginée pour le Palais Galliera.

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 06 septembre 2025 :

payant

Le billet comprend un accès à l’exposition Rick Owens, Temple of Love, ainsi que la projection d’un film.

> 17€ (tarif plein)

> 15€ (tarif réduit)

> 8€ pour les bénéficiaires d’une gratuité (carte Paris Musées, carte ICOM, moins de 18 ans…)

Pas de vente sur place.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Date(s) :

Square du Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris 14 Avenue du Président Wilson 75016 Paris

Métro -> 9 : Alma – Marceau (Paris) (268m)

Bus -> 72 : Musée d’Art Moderne – Palais de Tokyo (Paris) (245m)

Vélib -> Marceau – Président Wilson (155.17m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo