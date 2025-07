Cinéma en Plein Air Épouvantails Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie

Cinéma en Plein Air Épouvantails Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie vendredi 8 août 2025.

Cinéma en Plein Air Épouvantails

Place du Carol Maison André Breton Saint-Cirq-Lapopie Lot

Gratuit

Gratuit

2025-08-08 21:30:00

2025-08-08

Sur la façade de la Maison Breton, projection du film de Philippe Roussilhe dédié à Pierre Prévost, sculpteur et poète bricoleur de créatures à partir d’objets du quotidien depuis plus de 30 ans. Ses sculptures animalières sont exposées dans le village de Saint-Cirq-Lapopie pour toute la saison 2025. Adepte de la transgression et de l’humour, il défend un art populaire, préférant le partage avec le public à l’entre-soi des galeries.

La projection sera suie d’une lecture de ses poèmes par l’artiste et d’une scène ouverte.

Projection à 21h30 sur la place du Carol.

Gratuit. .

Place du Carol Maison André Breton Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie contact@maisonandrebreton.fr

English :

Philippe Roussilhe’s film dedicated to Pierre Prévost, a sculptor and poet who has been creating creatures from everyday objects for over 30 years, will be shown on the façade of Maison Breton. His animal sculptures will be on display in the village of Saint-Cirq-Lapopie throughout the 2025 season. An adept of transgression and humor, he defends a popular art form, preferring to share his work with the public rather than with the gallery crowd.

The screening will be followed by a reading of his poems by the artist and an open stage.

German :

Auf der Fassade des Maison Breton wird der Film von Philippe Roussilhe gezeigt, der Pierre Prévost gewidmet ist. Der Bildhauer und Dichter bastelt seit über 30 Jahren Kreaturen aus Alltagsgegenständen. Seine Tierskulpturen sind während der gesamten Saison 2025 im Dorf Saint-Cirq-Lapopie ausgestellt. Er ist ein Anhänger der Transgression und des Humors und setzt sich für eine volkstümliche Kunst ein, die das Teilen mit dem Publikum dem Zwischenmenschlichen der Galerien vorzieht.

Im Anschluss an die Vorführung wird der Künstler seine Gedichte vorlesen und eine offene Bühne bieten.

Italiano :

Sulla facciata della Maison Breton, un film di Philippe Roussilhe dedicato a Pierre Prévost, scultore e poeta che da oltre 30 anni crea creature da oggetti di uso quotidiano. Le sue sculture di animali saranno esposte nel villaggio di Saint-Cirq-Lapopie per tutta la stagione 2025. Appassionato di trasgressione e umorismo, difende una forma d’arte popolare, preferendo condividere il suo lavoro con il pubblico piuttosto che nelle gallerie.

La proiezione sarà seguita da una lettura delle sue poesie da parte dell’artista e da un palco aperto.

Espanol :

En la fachada de la Maison Breton, una película de Philippe Roussilhe dedicada a Pierre Prévost, escultor y poeta que lleva más de 30 años creando criaturas a partir de objetos cotidianos. Sus esculturas de animales se expondrán en el pueblo de Saint-Cirq-Lapopie durante toda la temporada 2025. Aficionado a la transgresión y al humor, defiende un arte popular y prefiere compartir su obra con el público antes que en galerías.

La proyección irá seguida de una lectura de sus poemas por parte del artista y de un escenario abierto.

