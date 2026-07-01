AGENDA · Annœullin
Cinéma en plein air, Espace Mandela – Annoeullin, Annœullin
vendredi 28 août 2026 · Espace Mandela - Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
Cinéma en plein air Vendredi 28 août, 21h30 Espace Mandela – Annoeullin Nord
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Réservation en lign à partir du 30 juin sur :
annoeullin.fr
Espace Mandela – Annoeullin Avenue de l’Europe 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/pro/annoeullin »}]
Lieu : Espace Nelson Mandela à Annoeullin Cinéma