Cinéma en plein air Falcon express La Motte-Chalancon

Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14 21:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Venez vous laisser enchanter pas le dessin animé « Falcon express » dans le cadre atypique du jardin du fort sous le clocher de La Motte Chalancon et les étoiles ! * Pensez à prendre une petite laine, les nuits peuvent être fraîches !

Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr

English :

Come and be enchanted by the « Falcon Express » cartoon in the unusual setting of the fort garden under the bell tower of La Motte Chalancon and the stars! * Don’t forget to bring a little wool, as the nights can be chilly!

German :

Lassen Sie sich von dem Zeichentrickfilm « Falcon express » in der atypischen Umgebung des Gartens des Forts unter dem Glockenturm von La Motte Chalancon und den Sternen verzaubern! * Denken Sie an eine kleine Weste, denn die Nächte können kühl werden!

Italiano :

Venite a lasciarvi incantare dal cartone animato « Falcon Express » nell’insolita cornice del giardino del forte sotto il campanile de La Motte Chalancon e le stelle! * Non dimenticate di mettere in valigia un maglione: le notti possono essere fredde!

Espanol :

Déjese cautivar por el dibujo animado « Falcon Express » en el insólito marco del jardín del fuerte, bajo el campanario de la Motte Chalancon y las estrellas * No olvide llevar un jersey, las noches pueden ser frescas

L’événement Cinéma en plein air Falcon express La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois