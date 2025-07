CINÉMA EN PLEIN AIR FILM « AVIGNON » Murviel-lès-Béziers

Séance cinéma en plein air à 22h00 sur la place de la Mairie Film « AVIGNON » Film de Johann DIONNET. Tarif 6€- tarif réduit 5€ (+ 62 ans et de 16 ans)

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 82 61 mairie@murviel-les-beziers.fr

English :

Open-air cinema at 10:00 pm on Place de la Mairie: Film « AVIGNON » by Johann DIONNET. Price: €6 concessions €5 (over 62 and under 16)

German :

Open-Air-Kino um 22:00 Uhr auf dem Rathausplatz: Film « AVIGNON » Film von Johann DIONNET. Preis: 6 ermäßigter Preis 5 (über 62 und unter 16 Jahren)

Italiano :

Cinema all’aperto alle 22.00 in Place de la Mairie: film « AVIGNON » di Johann DIONNET. Prezzo: 6 euro ridotto 5 euro (maggiori di 62 anni e minori di 16 anni)

Espanol :

Cine al aire libre a las 22.00 h en la plaza de la Mairie: Película « AVIGNON » de Johann DIONNET. Precio: 6 € con descuento 5 € (mayores de 62 años y menores de 16 años)

