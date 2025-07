Cinéma en plein air Froidevaux

Cinéma en plein air Froidevaux mercredi 30 juillet 2025.

Cinéma en plein air

Froidevaux Doubs

Début : 2025-07-30 21:30:00

fin : 2025-07-30 23:30:00

2025-07-30

Un film familial dans un lieu insolite: profitez d’une soirée festive à passer en famille et entre amis. Venez visionner un film drôle et émouvant pour l’ensemble des membres de la famille.

Repli en intérieur en cas de pluie. Diffusion du film Un petit truc en plus . A partir de 19h, buvette et petite restauration. S’équiper d’une couverture.

Début de séance 21h30 Entrée 3€ / Gratuit -10 ans. A Froidevaux .

Froidevaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

