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Cinéma en plein air Guewenheim

Cinéma en plein air Guewenheim vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue de la chapelle

Ville : 68116 Guewenheim

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Guewenheim

Cinéma en plein air

Rue de la chapelle Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :
2026-07-03

La commune de Guewenheim vous invite à venir profiter d’une soirée de projection du film d’animation Tous en scène 2 en plein air!
Retrouvez des animations et une buvette dès 18h avant le début de projection à 21h30.
Entrée libre.
La commune de Guewenheim vous invite à venir profiter d’une soirée de projection du film d’animation Tous en scène 2 en plein air!
Retrouvez des animations et une buvette dès 18h avant le début de projection à 21h30.
Entrée libre.  0  .

Rue de la chapelle Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 67  mairie.guewenheim@tv-com.net

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English :

The commune of Guewenheim invites you to come and enjoy an evening of open-air screenings of the animated film Tous en scène 2 !
There will be entertainment and a refreshment bar from 6pm before the film starts at 9:30pm.
Free admission.

L’événement Cinéma en plein air Guewenheim a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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