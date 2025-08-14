Cinéma en plein air Ici et là-bas Lucé

Place du 19 Mars 1962 Lucé Eure-et-Loir

Gratuit

Jeudi 2025-08-14 20:00:00

À Lucé, profitez d’une séance de cinéma en plein air avec la comédie Ici et là-bas portée par Ahmed Sylla et Hakim Jemili. Humour, émotion et convivialité au rendez-vous sur la place du 19 mars 1962. Entrée libre.

Sous les étoiles, laissez-vous emporter par ce film qui mêle rires et émotions dans une ambiance conviviale et estivale. Un moment idéal à partager entre amis, en famille ou entre voisins. Cet événement gratuit est organisé par les PEP28 dans le cadre de l’opération À Lucé, l’été ensemble , qui propose des rendez-vous festifs et fédérateurs tout au long de la saison. Pensez à venir tôt pour trouver votre place et profiter pleinement de cette soirée à la belle étoile.

Place du 19 Mars 1962 Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 25

English:

In Lucé, enjoy an open-air cinema session with the comedy « Ici et là-bas » starring Ahmed Sylla and Hakim Jemili. Humor, emotion and conviviality on the Place du 19 mars 1962. Free admission.

German:

Genießen Sie in Lucé ein Freiluftkino mit der Komödie « Ici et là-bas » (Hier und dort), die von Ahmed Sylla und Hakim Jemili gespielt wird. Humor, Emotionen und Geselligkeit auf dem Platz des 19. März 1962. Freier Eintritt.

Italiano:

A Lucé, godetevi una sessione di cinema all’aperto con la commedia « Ici et là-bas » con Ahmed Sylla e Hakim Jemili. Umorismo, emozione e convivialità sono all’ordine del giorno nella Place du 19 mars 1962. Ingresso libero.

Espanol:

En Lucé, disfrute de una sesión de cine al aire libre con la comedia « Ici et là-bas » protagonizada por Ahmed Sylla y Hakim Jemili. Humor, emoción y buena convivencia en la plaza del 19 de marzo de 1962. Entrada gratuita.

