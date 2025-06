Cinéma en Plein Air Jardin des Vikings Rennes 16 juillet 2025

Cinéma en Plein Air Jardin des Vikings Rennes Mercredi 16 juillet, 17h30

Entrée libre

De 17h à minuit – Une soirée conviviale sous les étoiles !

️ Film : La Vache

Avec Jamel Debbouze. Projection à partir de 21h30.

Animations de 17h à 21h

Participez à des activités variées et ludiques avec nos partenaires :

Clair Obscur

Ufolep et la célèbre Caravane des Sports.

Venez profiter d’une soirée en famille ou entre amis, mêlant sport, divertissement et cinéma dans une ambiance estivale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T23:59:00.000+02:00

1



Jardin des Vikings Jardin des Vikings, Rue de Suède, Rennes, France Rennes 35200