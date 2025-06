Cinéma en plein air Jurassic World, Renaissance Sergeac 30 juillet 2025 22:00

Dordogne

Cinéma en plein air Jurassic World, Renaissance Le Bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 22:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

22h projection du film. 19h30 food truck (Miumy Miumy). 21h ciné quizz. Chaises sur place. Repli salle des fêtes de Sergeac si mauvais temps. 5€/personne

Projection plein air précédée d’un ciné quizz et d’une petite Restauration.

A partir de 19h30, food truck (Miumy Miumy) avec ses saveurs salées françaises et asiatiques et ses plats créés à partir de produits de saison.

A 21h, ciné quizz pour gagner des cadeaux

A 22h, projection du film Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie… TOUT PUBLIC

Chaises sur place. Repli à la salle des fêtes de Sergeac si mauvais temps .

Le Bourg

Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

English : Cinéma en plein air Jurassic World, Renaissance

10pm: film screening. 7:30pm: food truck (Miumy Miumy). 9pm: movie quiz. Chairs on site. Fallback to Sergeac village hall in case of bad weather. 5?/person

German : Cinéma en plein air Jurassic World, Renaissance

22 Uhr: Filmvorführung. 19:30 Uhr: Foodtruck (Miumy Miumy). 21 Uhr: Filmquiz. Stühle vor Ort. Ausweichmöglichkeit im Festsaal von Sergeac bei schlechtem Wetter. 5?/Person

Italiano :

ore 22.00: proiezione del film. Ore 19.30: food truck (Miumy Miumy). ore 21.00: quiz sul film. Sedie sul posto. In caso di maltempo, il back-up è previsto nella sala del villaggio di Sergeac. 5?/persona

Espanol : Cinéma en plein air Jurassic World, Renaissance

22.00 h: proyección de la película. 19.30 h: food truck (Miumy Miumy). 21.00 h: concurso de preguntas sobre la película. Sillas in situ. En caso de inclemencias meteorológicas, habrá una sala de apoyo en Sergeac. 5 ¤/persona

