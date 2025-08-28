Cinéma en plein air Kaysersberg Vignoble

Cinéma en plein air Kaysersberg Vignoble jeudi 28 août 2025.

Cinéma en plein air

Place de l’église Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-28 19:30:00

fin : 2025-08-28 22:30:00

Date(s) :

2025-08-28

Venez profiter d’une soirée d’été avec la projection du film « Un p’tit truc en plus ». Buvette et petite restauration dès 19h30. Apportez vos chaises longues !

Profitez d’une magnifique soirée d’été pour assister à une séance de cinéma en plein air.

Nous vous proposons la projection du film « Un p’tit truc en plus ». N’hésitez pas à apporter vos chaises longues pour savourer cette comédie confortablement installé.

Une buvette et de la petite restauration sont disponibles à partir de 19h30. Projection à 20h45

En cas de mauvais temps projection à l’Espace Pluriel. 0 .

Place de l’église Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 14 23 francois.bertino@hotmail.fr

English :

Come and enjoy a summer evening with the screening of the film « Un p’tit truc en plus ». Refreshments and snacks from 7.30pm. Bring your deckchairs!

German :

Genießen Sie einen Sommerabend mit der Vorführung des Films « Un p’tit truc en plus ». Getränke und kleine Snacks ab 19.30 Uhr. Bringen Sie Ihre Liegestühle mit!

Italiano :

Venite a godervi una serata estiva con la proiezione del film « Un p’tit truc en plus ». Rinfresco e spuntini a partire dalle 19.30. Portate le vostre sedie a sdraio!

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada estival con la proyección de la película « Un p’tit truc en plus ». Refrescos y aperitivos a partir de las 19.30 h. Traiga sus tumbonas

