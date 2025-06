CINEMA EN PLEIN AIR KIKI LA PETITE SORCIERE La Chapelle-au-Riboul 20 juillet 2025 22:15

Mayenne

CINEMA EN PLEIN AIR KIKI LA PETITE SORCIERE Théâtre de verdure (jardin de la Mairie) La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Début : 2025-07-20 22:15:00

2025-07-20

Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !

Kiki la petite sorcière

De Hayao Miyazaki / 1989 / Japon / 1h42 / film d’animation

Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage elle doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud pour voir la mer … Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville côtière. C’est là qu’elle va apprendre aux côtés d’Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse…

Repli salle des sports .

Théâtre de verdure (jardin de la Mairie)

La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!

German :

Das Prinzip ist einfach: Man lässt sich im Herzen des Lebens nieder (Dorfplätze, Stadtviertel?) oder an ungewöhnlichen und atypischen Orten (Wassersportbasis, Schloss?), um gemeinsam einen Film anzuschauen. Jeden Sommer bringen diese Veranstaltungen das Kino näher zu den Einwohnern!

Italiano :

L’idea è semplice: installarsi nel cuore dei luoghi in cui la gente vive (piazze dei paesi, piazze dei quartieri, ecc.) o in luoghi insoliti e atipici (centro di sport acquatici, castello, ecc.) per condividere un film. Ogni estate, queste proiezioni avvicinano il cinema alle persone che lo abitano!

Espanol :

La idea es sencilla: instalarse en el corazón de los lugares donde vive la gente (plazas de los pueblos, de los barrios, etc.) o en lugares insólitos y atípicos (centro náutico, castillo, etc.) para compartir una película. Cada verano, estas proyecciones acercan el cine a sus habitantes

