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Cinéma en plein air La Coquille

Cinéma en plein air La Coquille

Cinéma en plein air La Coquille samedi 25 juillet 2026.

Adresse : bourg

Ville : 24450 La Coquille

Département : Dordogne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

La Coquille

Cinéma en plein air

bourg La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

La projection démarrera à la tombée de la nuit
Lieu de repli en cas d’intempéries Espace Culturel   .

bourg La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 80 56 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air La Coquille a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère

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