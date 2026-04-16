Cinéma en plein air La Coquille
Cinéma en plein air La Coquille samedi 25 juillet 2026.
La Coquille
Cinéma en plein air
bourg La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La projection démarrera à la tombée de la nuit
Lieu de repli en cas d’intempéries Espace Culturel .
bourg La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 80 56
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air La Coquille a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère
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