La Coquille

Cinéma en plein air

bourg La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La projection démarrera à la tombée de la nuit

Lieu de repli en cas d’intempéries Espace Culturel .

bourg La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 80 56

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air La Coquille a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère