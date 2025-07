Cinéma en plein air La forêt c’est la classe ! Impasse de la terrasse Viam

Impasse de la terrasse En face de la salle du Lac Viam Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Cinéma documentaire chez Stéphane et Gaëlle (anciennement Voilco).

Projection en plein-air du documentaire La Forêt c’est la classe ! de Daniel SCHLOSSER

L’enfant du XXIème siècle, coupé de la nature, est-il condamné malgré lui à un monde réductible aux murs de la chambre et de la salle de classe ? En réaction à l’éducation hors sol et en s’inspirant des pratiques scandinaves, des enseignants de tout l’hexagone ont décidé de sortir les enfants . La démarche de l’école publique primaire de Mancenans dans le Doubs s’inscrit dans cette révolution verte de l’éducation . Durant toute l’année , chaque mardi, quel que soit le temps, Elise Sergent, une institutrice pionnière en France, fait école dans la forêt et remet en question le dispositif pédagogique.

Pique-nique partagé à 20h et projection à 21h.

En cas de pluie; repli à la salle des fêtes. .

Impasse de la terrasse En face de la salle du Lac Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 32 25

