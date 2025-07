Cinéma en plein air La Venue de l’Avenir Lieu-dit Fayolle Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air La Venue de l'Avenir Lieu-dit Fayolle Tocane-Saint-Apre vendredi 25 juillet 2025.

Cinéma en plein air La Venue de l’Avenir

Lieu-dit Fayolle Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

2025-07-25 22:00:00

2025-07-25

2025-07-25

Cinema en plein air La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch, sorti en 2025 et présenté hors compétition au Festival de Cannes cette même année

Lieu-dit Fayolle Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Cinéma en plein air La Venue de l’Avenir

Open-air cinema: La Venue de l?avenir by Cédric Klapisch, released in 2025 and presented « out of competition » at the Cannes Festival that same year

German : Cinéma en plein air La Venue de l’Avenir

Freiluftkino: La Venue de l’avenir von Cédric Klapisch, der 2025 erschien und im selben Jahr « außer Konkurrenz » bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde

Italiano :

Cinema all’aperto: La Venue de l’avenir di Cédric Klapisch, uscito nel 2025 e presentato « fuori concorso » al Festival di Cannes dello stesso anno

Espanol : Cinéma en plein air La Venue de l’Avenir

Cine al aire libre: La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch, estrenada en 2025 y presentada « fuera de concurso » en el Festival de Cannes de ese mismo año

