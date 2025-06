Cinéma en plein air Laval 4 juillet 2025 22:30

Mayenne

Cinéma en plein air Salle du Tertre, côté jardin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 22:30:00

fin : 2025-07-04 23:45:00

Date(s) :

2025-07-04

GREASE de Randal Kleiser

À la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. À son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s’installer aux États-Unis, la demoiselle intègre la même école… S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux tourtereaux, le tout rythmé par les événements de leur vie de lycéens.

Venez fêter le 4 juillet américain avec l’association Mayenne USA ! Dès 19h animations extérieures et structures gonflables et pique-nique avec des jeux sur le thème des Etats-Unis. Apportez votre pique-nique! .

Salle du Tertre, côté jardin

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

GREASE by Randal Kleiser

GREASE von Randal Kleiser

GREASE di Randal Kleiser

GREASE por Randal Kleiser

