Cinéma en plein air We have a dream Laval

Place des Grands carrés Laval Mayenne
Début : 2025-08-27 21:30:00
fin : 2025-08-27 23:05:00
2025-08-27
We have a dream
de Pascal Plisson
Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? A travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.
Venez à la rencontre d’associations œuvrant dans le domaine du handicap présentes sur place. .
Place des Grands carrés Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org
English :
We have a dream
by Pascal Plisson
German :
We have a dream
von Pascal Plisson
Italiano :
Abbiamo un sogno
di Pascal Plisson
Espanol :
Tenemos un sueño
por Pascal Plisson
