Cinéma en plein air We have a dream Laval mercredi 27 août 2025.

Place des Grands carrés Laval Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-08-27 21:30:00

fin : 2025-08-27 23:05:00

2025-08-27

We have a dream

de Pascal Plisson

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? A travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.

Venez à la rencontre d’associations œuvrant dans le domaine du handicap présentes sur place. .

Place des Grands carrés Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

We have a dream

by Pascal Plisson

German :

We have a dream

von Pascal Plisson

Italiano :

Abbiamo un sogno

di Pascal Plisson

Espanol :

Tenemos un sueño

por Pascal Plisson

