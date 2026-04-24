Cinéma en Plein Air Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Le Castelet

Le Castelet

Cinéma en Plein Air

Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une séance de cinéma en plein air est proposé sur le Stade de Garcelles-Secqueville au Castelet le vendredi 29 mai à partir de 22h. Le film diffusé sera Un P’tit truc en plus avec Arthus.

Buvette et sucreries sur place. Prévoir chaises, couvertures et autres… .

Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet 14540 Calvados Normandie +33 2 31 23 56 76 m.pecollo-dupont@commune-le-castelet.fr

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English : Cinéma en Plein Air

L’événement Cinéma en Plein Air Le Castelet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer