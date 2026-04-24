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Cinéma en Plein Air Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Le Castelet

Cinéma en Plein Air Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Le Castelet samedi 30 mai 2026.

Lieu : Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel

Adresse : Garcelles-Secqueville

Ville : 14540 Le Castelet

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Le Castelet

Cinéma en Plein Air

Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Une séance de cinéma en plein air est proposé sur le Stade de Garcelles-Secqueville au Castelet le vendredi 29 mai à partir de 22h. Le film diffusé sera Un P’tit truc en plus avec Arthus.
Buvette et sucreries sur place. Prévoir chaises, couvertures et autres…   .

Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet 14540 Calvados Normandie +33 2 31 23 56 76  m.pecollo-dupont@commune-le-castelet.fr

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English : Cinéma en Plein Air

L’événement Cinéma en Plein Air Le Castelet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer

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