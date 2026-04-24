Cinéma en Plein Air Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Le Castelet
Cinéma en Plein Air Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Le Castelet samedi 30 mai 2026.
Le Castelet
Cinéma en Plein Air
Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une séance de cinéma en plein air est proposé sur le Stade de Garcelles-Secqueville au Castelet le vendredi 29 mai à partir de 22h. Le film diffusé sera Un P’tit truc en plus avec Arthus.
Buvette et sucreries sur place. Prévoir chaises, couvertures et autres… .
Stade Anne-Marie et Gacques Gabriel Garcelles-Secqueville Le Castelet 14540 Calvados Normandie +33 2 31 23 56 76 m.pecollo-dupont@commune-le-castelet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en Plein Air
L’événement Cinéma en Plein Air Le Castelet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer