Cinéma en plein air le grand déplacement – Saumur 7 juillet 2025

Maine-et-Loire

Cinéma en plein air le grand déplacement Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

2025-07-07

Dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine !

L’équipage, issu du continent et de sa diaspora, doit explorer la planète NARDAL , afin d’évaluer la possibilité d’y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème c’est que le voyage sera long. Très long. Et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l’entente entre les astronautes…

Comédie de Jean-Pascal Zadi, avec Jean-Pascal Zadi et Reda Kateb.

Organisé par le cinéma Le Grand Palace.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 7 juillet 2025

Horaires de représentation le lundi de 21h30 à 23h16. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

In the greatest of secrecy, Africa’s first space mission is preparing for lift-off!

German :

Die erste afrikanische Weltraummission bereitet sich auf den Start vor!

Italiano :

Nella massima segretezza, la prima missione spaziale africana si sta preparando al decollo!

Espanol :

En el mayor de los secretos, ¡la primera misión espacial africana se prepara para despegar!

