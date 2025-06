Cinéma en plein-air le vélo de Ghislain Lambert Saumur 28 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Cinéma en plein-air le vélo de Ghislain Lambert Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

2025-07-28

Au milieu des années 70, Ghislain Lambert, né le même jour qu’Eddy Merckx avec huit minutes d’écart, est un coureur cycliste belge dont

l’ambition est de devenir un champion.

Il parvient à intégrer une grande équipe mais comme porteur d’eau. Déterminé dans son rêve de victoire et de gloire sportive, Ghislain Lambert attend patiemment son tour.

De Philippe Harel, avec Benoît Poelvoorde, José Garcia et Daniel Ceccaldi.

Lundi 28 juillet 2025

Horaires de représentation le lundi de 22h30 à 0h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

