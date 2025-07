Cinéma en plein-air Le voyage de Chihiro. Vandoncourt

La Damassine Vandoncourt Doubs

Début : 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

Cinéma en plein-air

Le voyage de Chihiro

SAMEDI 30 AOÛT

Film tous publics à partir de 8 ans

2 h 04 Japon 2001

Un chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, au succès international et récompensé notamment d’un Oscar et d’un Ours d’or.

Ce film d’animation, doté d’une grande poésie visuelle, suit le parcours initiatique de Chihiro, une fillette de 10 ans, dans un monde étrange et merveilleux peuplé de drôles de créatures et d’esprits mystérieux…

À partir de 19 h 30 pique-nique tiré du sac. Buvette sur place.

19 h 30 21 h 00 jeux d’extérieur pour adultes et enfants.

Début du film à environ 21 h 00.

Apportez chaise pliante, transat, couverture…

Gratuit sans inscription.

Soirée annulée en cas de pluie.

Film programmé dans le cadre de l’opération Les Toiles du soir , organisée par le Centre Image de Montbéliard. .

La Damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

