CINÉMA EN PLEIN AIR « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci » Rue de l’Oriette Cossé-le-Vivien

CINÉMA EN PLEIN AIR « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci » Rue de l’Oriette Cossé-le-Vivien samedi 19 juillet 2025.

CINÉMA EN PLEIN AIR « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci »

Rue de l’Oriette Méral Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-07-19 22:00:00

2025-07-19

Cinéma en plein air à Méral

« Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci ! »

Dans le cadre de la saison de cinéma en plein air 2025

En partenariat avec la ville de Méral / REPLI salle des fêtes

Informations 02 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org .

Rue de l’Oriette Méral Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

Open-air cinema in Méral

German :

Open-Air-Kino in Méral

Italiano :

Cinema all’aperto a Méral

Espanol :

Cine al aire libre en Méral

