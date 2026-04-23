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Cinéma en plein air Les choristes Estivales de Haute-Saintonge rue du parc de loisirs Mirambeau

Cinéma en plein air Les choristes Estivales de Haute-Saintonge rue du parc de loisirs Mirambeau dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : rue du parc de loisirs

Adresse : Aire de loisir de mirambeau

Ville : 17150 Mirambeau

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Mirambeau

Cinéma en plein air Les choristes Estivales de Haute-Saintonge

rue du parc de loisirs Aire de loisir de mirambeau Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , au parc des loisirs à 22h30, projection en plein air du film Les choristes de Christophe Barratier, par Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval.
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rue du parc de loisirs Aire de loisir de mirambeau Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, at 10:30pm in the Parc des Loisirs, open-air screening of Christophe Barratier’s film Les choristes , by Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval.

L’événement Cinéma en plein air Les choristes Estivales de Haute-Saintonge Mirambeau a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge

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