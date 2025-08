CINÉMA EN PLEIN AIR Liausson

Projection du film « En fanfare » au théâtre de verdure.

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie… .

Screening of the film « En fanfare » at the Théâtre de verdure.

Vorführung des Films « En fanfare » im Théâtre de Verdure.

Proiezione del film « En fanfare » al Théâtre de Verdure.

Proyección de la película « En fanfare » en el Théâtre de Verdure.

