Aveyron

Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montrozier

L’association « Mondes et multitudes » et la Gageothèque vous proposent une soirée de cinéma en plein air.

Sur le parking de la salle d’animation, venez voir « Lilo & Stitch ». Ce film des studios « Disney », qui cartonne actuellement, relate l’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

En avant-séance, un court-métrage sera projeté il a été réalisé par le centre de loisirs de notre commune et mettra à l’honneur nos jeunes stars locales. Un bon moment en perspective !

Un repli à la salle d’animation est prévu en cas de mauvais temps. 6 .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

The « Mondes et multitudes » association and the Gageothèque invite you to an evening of open-air cinema.

German :

Der Verein « Mondes et multitudes » und die Gageothèque laden Sie zu einem Filmabend unter freiem Himmel ein.

Italiano :

L’associazione « Mondes et multitudes » e la Gageothèque organizzano una serata di cinema all’aperto.

Espanol :

La asociación « Mondes et multitudes » y la Gageothèque organizan una velada de cine al aire libre.

