Cinéma en plein air Cour de l’école publique Louverné

Cinéma en plein air Cour de l’école publique Louverné mardi 29 juillet 2025.

Cinéma en plein air

Cour de l’école publique (entrée par la cour du service jeunesse) Louverné Mayenne

Début : 2025-07-29 22:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Les Trois Mousquetaires Milady en plein air !

Projection du film Les Trois Mousquetaires Milady (durée 1h55). Restauration et buvette sur place, organisées par l’association jeunesse Louverné Jeunesse en Projet . .

Cour de l’école publique (entrée par la cour du service jeunesse) Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr

