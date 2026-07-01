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AGENDA · Puycapel

Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Maison de la Châtaigne Puycapel

mercredi 29 juillet 2026 · Maison de la Châtaigne · Puycapel

Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Maison de la Châtaigne Puycapel

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Maison de la Châtaigne
Adresse
Le Bourg Mourjou
Ville
15340 Puycapel
Département
Cantal
Tarif
6 Tarif de base plein tarif Tarif

Puycapel

Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne

Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel Cantal

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Installez-vous confortablement sous les étoiles pour une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Compostelle. Restauration sur place.
6  .

Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel 15340 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 98 00  maisondelachataigne@gmail.com

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English :

Make yourself comfortable under the %E9stars for an outdoor movie screening of *Compostelle*. Food and drinks available on site.

L’événement Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Puycapel a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)