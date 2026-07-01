Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Maison de la Châtaigne Puycapel

mercredi 29 juillet 2026 · Maison de la Châtaigne · Puycapel

Informations pratiques

Puycapel

Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne

Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel Cantal

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Installez-vous confortablement sous les étoiles pour une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Compostelle. Restauration sur place.

6 .

Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel 15340 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 98 00 maisondelachataigne@gmail.com

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English :

Make yourself comfortable under the %E9stars for an outdoor movie screening of *Compostelle*. Food and drinks available on site.

L’événement Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Puycapel a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)