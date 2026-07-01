Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Maison de la Châtaigne Puycapel
mercredi 29 juillet 2026 · Maison de la Châtaigne · Puycapel
Informations pratiques
Puycapel
Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne
Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel Cantal
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Installez-vous confortablement sous les étoiles pour une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Compostelle. Restauration sur place.
6 .
Maison de la Châtaigne Le Bourg Mourjou Puycapel 15340 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 98 00 maisondelachataigne@gmail.com
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English :
Make yourself comfortable under the %E9stars for an outdoor movie screening of *Compostelle*. Food and drinks available on site.
L’événement Cinéma en plein air Maison de la Châtaigne Puycapel a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)