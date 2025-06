Cinéma en plein air Maison de retraite 2 – Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun 25 juin 2025 21:45

Lot-et-Garonne

Cinéma en plein air Maison de retraite 2 Salle des fêtes Place Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 21:45:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

L’association Le Pigeonnier en fête, en partenariat avec le Cinéma Utopie, vous convie à une séance de cinéma en plein air. Venez nombreux regarder le film Maison de retraite 2. En cas de pluie, le repli se fera à l’intérieur de la salle des fêtes.

Salle des fêtes Place Pol Xavier

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 64 00

English : Cinéma en plein air Maison de retraite 2

The association Le Pigeonnier en fête, in partnership with Cinéma Utopie, invites you to an open-air cinema session. Come and watch the film Maison de retraite 2. In case of rain, the film will be shown inside the village hall.

German : Cinéma en plein air Maison de retraite 2

Der Verein Le Pigeonnier en fête lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Cinéma Utopie zu einem Freiluftkino ein. Kommen Sie zahlreich und schauen Sie sich den Film Maison de retraite 2 an. Bei Regen wird in den Festsaal ausgewichen.

Italiano :

L’associazione Le Pigeonnier en fête, in collaborazione con Cinéma Utopie, vi invita a un cinema all’aperto. Venite a vedere il film « Maison de retraite 2 ». In caso di pioggia, il film sarà proiettato all’interno della sala del villaggio.

Espanol : Cinéma en plein air Maison de retraite 2

La asociación Le Pigeonnier en fête, en colaboración con Cinéma Utopie, le invita a un cine al aire libre. Venga a ver la película Maison de retraite 2. En caso de lluvia, la película se proyectará en el interior de la sala del pueblo.

