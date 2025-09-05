CINÉMA EN PLEIN AIR « Migration » Manoir du Buat Quelaines-Saint-Gault

Manoir du Buat Boulevard du Stade Quelaines-Saint-Gault Mayenne

Début : 2025-09-05 21:00:00

fin : 2025-09-05 22:30:00

2025-09-05

Cinéma en plein air à Quelaines Saint Gault

Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille.

*en cas de repli salle des fêtes*

Informations 02 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org .

