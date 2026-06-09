Cinéma en plein air Migration Derrière la Salle des Fêtes Sarliac-sur-l’Isle

Sarliac-sur-l’Isle

Cinéma en plein air Migration

Derrière la Salle des Fêtes Avenue de l’Isle Sarliac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Projection en plein air du film d’animation Migration derrière la salle des fêtes.

Petite restauration et buvette (payantes) sur place dès 19h avant le début de la projection.

Projection gratuite. Les bénéfices seront reversés à l’école de Sarliac-sur l’Isle pour le financement de ses projets.

Projection en plein air du film d’animation Migration derrière la salle des fêtes.

Petite restauration (sandwichs, frites, …) et buvette (payantes) sur place dès 19h avant le début de la projection.

Projection gratuite.

Les bénéfices seront reversés à l’école de Sarliac-sur l’Isle pour le financement de ses projets.

Venez nombreux ! .

Derrière la Salle des Fêtes Avenue de l’Isle Sarliac-sur-l’Isle 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 13 57

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English :

Open-air screening of the animated film Migration behind the village hall.

Snacks and refreshments (for a fee) on site from 7pm before the start of the screening.

Free screening. Profits will be donated to the Sarliac-sur-l’Isle school to finance its projects.

L’événement Cinéma en plein air Migration Sarliac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux